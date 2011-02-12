Ураган «Николас» обесточил в Беларуси более 1300 населенных пунктов

Местами были повреждены крыши зданий, повалены деревья. Спасатели и ремонтные бригады сработали оперативно. В течение суток практически все последствия стихии были устранены.

Пенсионерка Марианна Анилей до сих пор не может забыть прошедший ураган. В тот день, признается, испугалась не на шутку. Сильный ветер начался после обеда и не утихал всю ночь. Женщина даже из дома боялась выйти.

Марианна Анилей, жительница д. Муровьёвка:

Страшно, конечно, как буря. Когда один живешь, так очень страшно.

Правда, кроме страха других проблем стихия пенсионерке не доставила. Вот только забор наклонился, да свет пропал. Но в темноте долго сидеть не пришлось – аварийные бригады обрыв проводов устранили быстро.

Марианна Анилей, жительница д. Муровьёвка:

Свет пропал, но за пару часов восстановили. Тут машина приезжала.

Больше всего в Гродненской области от урагана пострадали сельхозпредприятия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, на складском помещении Щучинской птицефабрики ветер сорвал кровлю. Но и здесь ремонтные бригады сработали оперативно. Понадобилось всего несколько часов, чтобы заменить поврежденный шифер.

Владимир Найдин, работник фермы:

Во время урагана у нас было сорвано на складе для хранения зерна 63 листа шифера. Мы оперативно создали строительную бригаду и все устранили.

Во время массового отключения электричества без света остались молочно-товарные фермы. Но остановки технологических процессов удалось избежать. Хозяйства, энергетики и сотрудники МЧС действовали по заранее разработанному плану.

В каждом районе существуют резервные передвижные генераторные установки, которые, в случае ЧП, оперативно доставляются на пострадавшие объекты.

Александр Туля, председатель СПК «Демброво»:

Если на ферме пропадает электричество, значит заведующая фермы непосредственно звонит на диспетчерскую.

И задача стоит, чтобы в течение 30 минут генератор был подключен. И все технологические процессы на ферме, чтобы работали. В это время у нас получилось, что две службы сработали слаженно.

Последствия урагана устраняют и лесхозы. Сильный ветер вырывал деревья прямо с корнем. Сегодня этот бурелом расчищают. Поваленные деревья распиливают и отправляют на переработку.

В масштабах республики ураган «Николас» причинил не малый ущерб. От электричества были отключены более тысячи населенных пунктов, десятки молочно-товарных ферм. На многих зданиях частично повреждена кровля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однако последствия сильного ветра были устранены быстро. Ремонтные бригады и спасатели всего за два дня полностью возобновили подачу энергии в населенные пункты.