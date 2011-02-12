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Житель Гомельской области пытался вывезти в Россию партию цветного и черного металла на сумму $60 тысяч

12 февраля 2011 18:09
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Но его задержали сотрудники ГАИ и пограничники. В рамках профилактической акции правоохранители обратили внимание на грузовой автомобиль «МАН» под управлением жителя Гомельской области.

Как оказалось, соотечественник без сопроводительных документов хотел вывезти 18 тонн черного и 15 тонн цветного лома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предварительная оценка стоимости груза – порядка 60 тысяч долларов.

Мария Кривоногова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Данному гражданину грозит штраф от 30 до 50 базовых величин и конфискация товара. Однако, если выяснится, что он мог получить доход от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном либо крупном размере, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. Тогда он может быть оштрафован, уже, конечно,  на другую сумму, либо его могут лишить свободы на срок от 2 до 7 лет.

Металл

Металл

Металл

Металл

Металл

# происшествия # Фотофакт

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