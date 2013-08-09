Участились случаи ликвидации осиных гнезд в Минске: насекомые атакуют детские сады и ясли

Новости Беларуси. Случаи выезда сотрудников аварийных бригад для ликвидации осиных гнезд участились в Минске. Только за минувшие сутки спасатели побывали в двух яслях и лицее.

Август традиционно богат на такие выезды. Звонят и жители домов. В столице были случаи, когда осы, свившие гнезда на балконах, кусали людей, которым впоследствии приходилось обращаться за медицинской помощью.

Энтомологи предупреждают: уничтожать осиные гнезда самостоятельно крайне опасно. Необходимо вызывать специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.