Прямой эфир

85-летнюю бабушку в Минске убил 21-летний внук, которого напрягали ее нравоучения

25 июля 2012 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия произошла в коридоре квартиры. Накануне вечером кто-то позвонил в домофон и 21-летний парень поспешил открыть дверь. В коридоре он не разминулся со своей бабушкой и сбил ее с ног. Старушка стала кричать на парня, что того разозлило.

Чтобы успокоить родственницу, он достал из шкафа молоток и начал ее избивать. Несчастная от полученных травм сразу скончалась, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер». После того как бабушка замолчала, он спокойно оделся и пошел к матери на работу, которой все рассказал. Правоохранителям же все время повторял, что  его от крика «клинит».

Подозреваемый нигде не учился и не работал. Теперь внучок может провести за высоким забором от 8 до 25 лет. Суд также может назначить ему пожизненное заключение и даже смертную казнь.

# происшествия # Криминал # Брак и семья

Другие новости рубрики

Все новости
25 июля 2012 09:57

На Минском Море под поезд бросился минчанин

25 июля 2012 09:50

Пока хозяева квартиры собирались на работу, житель Жлобина успел украсть у них камеру, продать ее на рынке и на вырученные день устроить им завтрак

25 июля 2012 09:20

Из-за неблагополучных соседей, у которых сгорела квартира, в больницу попал ребенок из квартиры сверху