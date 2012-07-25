85-летнюю бабушку в Минске убил 21-летний внук, которого напрягали ее нравоучения

Новости Беларуси. Трагедия произошла в коридоре квартиры. Накануне вечером кто-то позвонил в домофон и 21-летний парень поспешил открыть дверь. В коридоре он не разминулся со своей бабушкой и сбил ее с ног. Старушка стала кричать на парня, что того разозлило.

Чтобы успокоить родственницу, он достал из шкафа молоток и начал ее избивать. Несчастная от полученных травм сразу скончалась, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер». После того как бабушка замолчала, он спокойно оделся и пошел к матери на работу, которой все рассказал. Правоохранителям же все время повторял, что его от крика «клинит».

Подозреваемый нигде не учился и не работал. Теперь внучок может провести за высоким забором от 8 до 25 лет. Суд также может назначить ему пожизненное заключение и даже смертную казнь.