Страшная авария под Гродно. Оторвавшийся прицеп убил семью

Новости Беларуси. Гродненские правоохранители выясняют обстоятельства страшной аварии, которая произошла в деревне Коробчицы сегодня, около 14:00. Недалеко от областного центра МАЗ столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

МАЗ двигался в сторону Гродно. Внезапно у него отсоединился прицеп и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Как сообщает ГАИ Гродненской области, от сильного удара всю переднюю часть кузова легковушки смяло.

Водитель-женщина Volkswagen Passat, ее 14-летняя дочь и 70-летняя мать погибли на месте аварии. Сестра водителя находится в реанимации.

По факту ДТП идет разбирательство. Возбуждено уголовное дело. В случае если виновным признают водителя грузовика, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, неделю назад по вине водителя МАЗа погиб водитель легкового автомобиля. На трассе Минск – Витебск, оторвавшийся разгрузочный шнек (приспособление, которое используется при разгрузке) протаранил стекло встречного автомобиля Volvo и убил 45-летнего водителя.

Виновник происшествия, водитель МАЗа, с места происшествия скрылся, но спустя некоторое время вернулся. Как выяснилось, водитель грузовика не принял меры для безопасного крепления разгрузочного шнека, который крепился на крыше бункера прицепа.