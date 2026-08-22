В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело

В Минске умер мужчина от передозировки метадоном. Возбуждено уголовное дело – СК

Было установлено, что в июне текущего года потерпевшая, вернувшись с рабочего места, обнаружила своего супруга лежащим на полу в бессознательном состоянии. В непосредственной близости от тела находилась шприцевая игла с остатками неизвестного вещества.