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В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело

22 августа 2026 12:10
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В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело-0

Следствием установлено, что указанное лицо, исполнявшее обязанности материально ответственного лица, в период с 18 июля по 8 августа 2026 года совершило хищение 380 литров дизельного топлива, сообщает Telegram-канал УВД Миноблисполкома. 

В результате противоправных действий хозяйствующему субъекту причинен имущественный ущерб на сумму свыше 950 рублей.

По факту совершенного деяния следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного законодательством Республики Беларусь в сфере экономических преступлений.

Фото: Telegram-канал УВД Миноблисполкома. 

# Кража # УВД Миноблисполкома

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