В Крупском районе тракторист слил 380 литров дизтоплива – возбуждено уголовное дело

Следствием установлено, что указанное лицо, исполнявшее обязанности материально ответственного лица, в период с 18 июля по 8 августа 2026 года совершило хищение 380 литров дизельного топлива, сообщает Telegram-канал УВД Миноблисполкома.
В результате противоправных действий хозяйствующему субъекту причинен имущественный ущерб на сумму свыше 950 рублей.
По факту совершенного деяния следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного законодательством Республики Беларусь в сфере экономических преступлений.
Фото: Telegram-канал УВД Миноблисполкома.