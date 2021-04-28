СК возбудил уголовное дело за осквернение монумента на площади Победы

Новости Беларуси. 24 апреля трое парней и одна девушка от 19 до 32 лет употребляли спиртное. Вечер решили продолжить прогулкой по городу. Около 23:00 компания пришла на площадь Победы, где продолжила выпивать и снимать происходящее на мобильный телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.