СК возбудил уголовное дело за осквернение монумента на площади Победы
Новости Беларуси. 24 апреля трое парней и одна девушка от 19 до 32 лет употребляли спиртное. Вечер решили продолжить прогулкой по городу. Около 23:00 компания пришла на площадь Победы, где продолжила выпивать и снимать происходящее на мобильный телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Виталий Семенцов, заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:
В ходе распития вели себя вызывающе, бросали на монумент установленные правоохранителями турникеты, которые находились там для обеспечения общественного порядка. Кроме этого, высказывали намерение справить естественную нужду на Вечный огонь.
Нарушителей задержали сотрудники ОМОН. Следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.