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Штормовой ветер повалил главную елку Полоцка

24 декабря 2015 06:35
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Новости Беларуси. Штормовой ветер повалил главную елку Полоцка. Об этом сообщили в Полоцком райисполкоме. Новогодняя елка на центральной площади города упала из-за сильного ветра поздним вечером. Обошлось без пострадавших.

Сейчас в райисполкоме решают, переносить или нет официальное открытие елки, которое было запланировано 24 декабря на 16.00. Предупреждения о штормовом ветре дают для этого основания, но иных препятствий для праздника нет: вновь установить ель и включить иллюминацию работники ЖКХ успеют.

Между тем в областном управлении МЧС добавили, что за минувшие сутки чрезвычайных происшествий, в том числе из-за сильного ветра, в регионе не произошло.

# происшествия # Погода в Беларуси

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