Компенсация за падение: москвичка хочет отсудить у «Макдоналдса» миллион рублей за унижение

Новости России. Жительница Москвы хочет получить компенсацию за моральный ущерб.

В одном из ресторанов быстрого питания женщина поскользнулась и упала.

Кроме ушибов, женщина, как она утверждает, получила серьезную моральную травму. Унизительную ситуацию потерпевшая оценила в миллион российских рублей.

Женщина уверена: упала не по своей вине, а потому, что пол был мокрым.

Как сообщают российские издания, ссылаясь на пресс-службу суда, иск сейчас в производстве. Первое заседание назначено на февраль.