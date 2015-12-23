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Невнимательность за рулем чуть не стоила жизни водителю микроавтобуса в Буда-Кошелевском районе

23 декабря 2015 14:04
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Новости Беларуси. Простая невнимательность за рулем чуть не стоила жизни водителю микроавтобуса в Буда-Кошелевском районе. Мужчина буквально протаранил стоявший на обочине грузовик. От мощного удара в прицепе даже вырвало крепления заднего моста. А правая передняя часть микроавтобуса оказалась зажата под грузовиком. Водитель микроавтобуса родился в рубашке — отделался лишь травмой руки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Иван Савко, водитель грузовика:
Остановился налить омывающей жидкости в бачок. И вот в это время произошел удар. Водителя потерпевший говорит, что отвлекся. 

# происшествия # Аварии # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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