Новости Беларуси. Простая невнимательность за рулем чуть не стоила жизни водителю микроавтобуса в Буда-Кошелевском районе. Мужчина буквально протаранил стоявший на обочине грузовик. От мощного удара в прицепе даже вырвало крепления заднего моста. А правая передняя часть микроавтобуса оказалась зажата под грузовиком. Водитель микроавтобуса родился в рубашке — отделался лишь травмой руки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Савко, водитель грузовика:

Остановился налить омывающей жидкости в бачок. И вот в это время произошел удар. Водителя потерпевший говорит, что отвлекся.