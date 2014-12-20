Шокирующее видео: женщина спрыгнула с 15-го этажа на глазах у школьников

Новости России. Трагический случай произошел в Нижневартовске. 28-летняя женщина спрыгнула с пятнадцатого этажа жилого дома на глазах у школьников.

Подростки заметили, что за окном дома, расположенного на улице 60 лет Октября, зацепившись руками за карниз, висит женщина. Один из подростков решил снять происходящее на камеру мобильного телефона...

От отчаянного поступка ее пытались удержать родственники. Не взирая на уговоры, женщина вырвалась и шагнула в пропасть. От полученных травм она скончалась на месте.

Что заставило молодую женщину свести счеты с жизнью, предстоит выяснить следователям.

Людская чёрствость или психология современного человека? Несколько месяцев назад в Минске на проспекте Независимости загорелся автомобиль. Легковушка буквально полыхала, однако никто из очевидцев, а их было несколько десятков человек, не вызвал спасателей. В МЧС позвонил сотрудник ГАИ, который проезжал мимо (смотрите видео).