Прямой эфир

Шокирующее видео: женщина спрыгнула с 15-го этажа на глазах у школьников

20 декабря 2014 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Трагический случай произошел в Нижневартовске. 28-летняя женщина спрыгнула с пятнадцатого этажа жилого дома на глазах у школьников.

Подростки заметили, что за окном дома, расположенного на улице 60 лет Октября, зацепившись руками за карниз, висит женщина. Один из подростков решил снять происходящее на камеру мобильного телефона...

От отчаянного поступка ее пытались удержать родственники. Не взирая на уговоры, женщина вырвалась и шагнула в пропасть. От полученных травм она скончалась на месте.

Что заставило молодую женщину свести счеты с жизнью, предстоит выяснить следователям.

Людская чёрствость или психология современного человека? Несколько месяцев назад в Минске на проспекте Независимости загорелся автомобиль. Легковушка буквально полыхала, однако никто из очевидцев, а их было несколько десятков человек, не вызвал спасателей. В МЧС позвонил сотрудник ГАИ, который проезжал мимо (смотрите видео).

# происшествия # Самоубийство

Другие новости рубрики

Все новости
Кот, спасенный из автомобильного двигателя, стал интернет-звездой
20 декабря 2014 15:49

Кот, спасенный из автомобильного двигателя, стал интернет-звездой

Россиянин чудом выжил после падения с 250-метрового утеса в Таиланде
20 декабря 2014 15:34

Россиянин чудом выжил после падения с 250-метрового утеса в Таиланде

Борисов: восьмиклассник «заминировал» школу, эвакуировали 390 человек
19 декабря 2014 12:55

Борисов: восьмиклассник «заминировал» школу, эвакуировали 390 человек