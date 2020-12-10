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Сбил девочку и скрылся с места ДТП. Почему 10 октября в Минске объявляли план-перехват?

10 декабря 2020 20:03
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Новости Беларуси. На Кальварийской произошло ДТП. Водитель Infiniti сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сбил девочку и скрылся с места ДТП. Почему 10 октября в Минске объявляли план-перехват?-1

Водитель наехал на пешехода, когда ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал. После этого автолюбитель скрылся с места происшествия. ГАИ объявила план-перехват, и вскоре машину задержали. Девочка в ДТП не пострадала.

Сбил девочку и скрылся с места ДТП. Почему 10 октября в Минске объявляли план-перехват?-4

Я водитель Infiniti. Совершил наезд на дорожном переходе при повороте с улицы Ольшевского на улицу Кальварийскую. Не заметил девочку, перебегала дорогу. Ну и уехал с места ДТП, потому что девочка побежала дальше. Всем на будущее рекомендую, чтобы были более ответственными при пересечении пешеходных переходов и более внимательными, следили за дорогой и движением.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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