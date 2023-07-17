В «Минск Мире» женщина чуть не упала с 24-го этажа

Новости Беларуси. Спасатели Минска предотвратили падение женщины с 24-го этажа. Инцидент произошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спасатели Минска предотвратили падение женщины с 24-го этажа. Инцидент произошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина 1993 года рождения оказалась лежащей на внешней части дома в жилом комплексе «Минск Мир». Работник МЧС с балкона соседней комнаты предотвратил ее падение.
Подразделение также разворачивало «куб жизни» на земле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.