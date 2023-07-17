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В «Минск Мире» женщина чуть не упала с 24-го этажа

17 июля 2023 06:18
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Новости Беларуси. Спасатели Минска предотвратили падение женщины с 24-го этажа. Инцидент произошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минск Мире» женщина чуть не упала с 24-го этажа-1

Женщина 1993 года рождения оказалась лежащей на внешней части дома в жилом комплексе «Минск Мир». Работник МЧС с балкона соседней комнаты предотвратил ее падение.

В «Минск Мире» женщина чуть не упала с 24-го этажа-4

Подразделение также разворачивало «куб жизни» на земле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

# МЧС Беларуси # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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