В «Минск Мире» женщина чуть не упала с 24-го этажа

Новости Беларуси. Спасатели Минска предотвратили падение женщины с 24-го этажа. Инцидент произошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина 1993 года рождения оказалась лежащей на внешней части дома в жилом комплексе «Минск Мир». Работник МЧС с балкона соседней комнаты предотвратил ее падение.