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Разогнался до 207 км/ч! Где в Беларуси зафиксирован самый быстрый нарушитель?

16 июня 2023 13:57
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Новости Беларуси. Превышая скорость торнадо в два раза. Антирекорд установлен на трассе Минск – Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель смог разогнать свою легковушку до 207 километров в час.

Разогнался до 207 км/ч! Где в Беларуси зафиксирован самый быстрый нарушитель?-1

Это зафиксировали радары ГАИ на участке дороги, где максимальная скорость ограничена знаком «90». Только в июне на дорогах Гродненской области за лихачество задержаны свыше 1 100 водителей. 16-го, 17-го и 18 июня ГАИ Беларуси усилит меры по обеспечению дорожной безопасности. Особое внимание будет уделяться не только соблюдению водителями скоростных режимов, но и правилам обгона и проезда пешеходных переходов.

# Автодороги Беларуси # происшествия # Фотофакт

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