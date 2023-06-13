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В Воложинском районе водитель-бесправник попал в ДТП

13 июня 2023 16:23
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Новости Беларуси. ДТП на 6-м километре автодороги Корабли – Гиревичи – Раков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 36-летний житель Воложинского района, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Volkswagen.

В Воложинском районе водитель-бесправник попал в ДТП-1

Двигаясь в направлении деревни Гиревичи, на закруглении дороги влево не справился с управлением, в результате чего опрокинулся.

В Воложинском районе водитель-бесправник попал в ДТП-4

В результате аварии водитель получил телесные повреждения, но не госпитализировался.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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