В Воложинском районе водитель-бесправник попал в ДТП

Новости Беларуси. ДТП на 6-м километре автодороги Корабли – Гиревичи – Раков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 36-летний житель Воложинского района, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Volkswagen.

Двигаясь в направлении деревни Гиревичи, на закруглении дороги влево не справился с управлением, в результате чего опрокинулся.