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ДТП с грузовиком в Минской области – госпитализирована мама с новорождённым

14 июня 2023 13:34
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Новости Беларуси. Семья попала в аварию в Минском районе. На 12-м километре автодороги Р80 Слобода – Паперня 68-летний водитель автомобиля МАЗ в сцепке с полуприцепом столкнулся с Opel, который остановился в полосе движения на запрещающий сигнал светофора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП с грузовиком в Минской области – госпитализирована мама с новорождённым-1

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки: 28-летняя супруга водителя и ее новорожденная дочь. Девочка находилась в специальной люльке. Видимых повреждений у малышки не обнаружено, однако вместе с мамой они госпитализированы для обследования. Также в автомобиле в специальном удерживающем устройстве находился 6-летний мальчик. Он не пострадал.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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