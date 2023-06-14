ДТП с грузовиком в Минской области – госпитализирована мама с новорождённым

Новости Беларуси. Семья попала в аварию в Минском районе. На 12-м километре автодороги Р80 Слобода – Паперня 68-летний водитель автомобиля МАЗ в сцепке с полуприцепом столкнулся с Opel, который остановился в полосе движения на запрещающий сигнал светофора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки: 28-летняя супруга водителя и ее новорожденная дочь. Девочка находилась в специальной люльке. Видимых повреждений у малышки не обнаружено, однако вместе с мамой они госпитализированы для обследования. Также в автомобиле в специальном удерживающем устройстве находился 6-летний мальчик. Он не пострадал.