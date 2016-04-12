Пожар на обойной фабрике в центре Гомеля

Новости Беларуси. Крупное ЧП в центре Гомеля. Там загорелась частная обойная фабрика. Пламя полыхало на площади в 300 квадратных метров!

К моменту прибытия МЧС огонь уже пробивался через крышу.

По предварительным данным, горел цех с обойным оборудованием. К этому часу пожарные с огненной стихией справились. В ликвидации происшествия задействовали 16 единиц спецтехники.

Отметим, обойная фабрика находится рядом с гаражным кооперативом, потому существовала опасность, что огонь может перекинуться на крыши строений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.