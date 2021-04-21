В Мядельском районе 4-летний ребёнок упал с мотоблока, куда его посадил отец. Малыш в больнице в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. ДТП в Узденском районе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дренажную трубу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два пассажира, 22-летний парень и 21-летняя девушка, госпитализированы. Случай произошел на автодороге Минск – Микашевичи. Автомобилем управлял 23-летний минчанин. По его словам, он уснул за рулем.