В Мядельском районе 4-летний ребёнок упал с мотоблока, куда его посадил отец. Малыш в больнице в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. ДТП в Узденском районе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дренажную трубу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Узденском районе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дренажную трубу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Два пассажира, 22-летний парень и 21-летняя девушка, госпитализированы. Случай произошел на автодороге Минск – Микашевичи. Автомобилем управлял 23-летний минчанин. По его словам, он уснул за рулем.
Еще одна трагедия произошла в Мядельском районе возле деревни Помошье. Там 4-летний мальчик упал с движущегося мотоболока на проезжую часть. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Известно, что малыша на борту прицепа перевозил его 27-летний отец. Возбуждено уголовное дело.