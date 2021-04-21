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В Мядельском районе 4-летний ребёнок упал с мотоблока, куда его посадил отец. Малыш в больнице в тяжёлом состоянии

21 апреля 2021 17:25
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Новости Беларуси. ДТП в Узденском районе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дренажную трубу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе 4-летний ребёнок упал с мотоблока, куда его посадил отец. Малыш в больнице в тяжёлом состоянии-1

Два пассажира, 22-летний парень и 21-летняя девушка, госпитализированы. Случай произошел на автодороге Минск – Микашевичи. Автомобилем управлял 23-летний минчанин. По его словам, он уснул за рулем.

В Мядельском районе 4-летний ребёнок упал с мотоблока, куда его посадил отец. Малыш в больнице в тяжёлом состоянии-4

Еще одна трагедия произошла в Мядельском районе возле деревни Помошье. Там 4-летний мальчик упал с движущегося мотоболока на проезжую часть. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Известно, что малыша на борту прицепа перевозил его 27-летний отец. Возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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