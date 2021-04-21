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На Орловской столкнулись две легковушки. Один из водителей получил травмы

21 апреля 2021 15:38
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Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на пересечении улицы Орловской и Сморговского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Орловской столкнулись две легковушки. Один из водителей получил травмы-1

26-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, двигался со стороны улицы Азизова. При повороте на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу встречному Ford. В результате ДТП 40-летний водитель Ford получил травмы. ГАИ проводит проверку.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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