На Орловской столкнулись две легковушки. Один из водителей получил травмы

Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на пересечении улицы Орловской и Сморговского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

26-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, двигался со стороны улицы Азизова. При повороте на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу встречному Ford. В результате ДТП 40-летний водитель Ford получил травмы. ГАИ проводит проверку.