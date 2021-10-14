Последствия беспорядков в августе 2020-го: 11 человек возместят «Минсктрансу» 3600 рублей

Новости Беларуси. Возмещение убытков, причиненных «Минсктрансу» во время массовых беспорядков. Районные суды города признали виновными 11 граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Установлено, что совместные и согласованные действия осужденных повлекли длительное нарушение работы транспорта и вынужденное прекращение движения на территории Минска с 9 по 10 августа 2020 года. Своими противоправными действиями они причинили убытки предприятию на сумму 3 600 рублей. Ее возместят 11 человек, которые проходят по данному делу.