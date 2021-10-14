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В Минском районе микроавтобус наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода

14 октября 2021 13:28
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Новости Беларуси. В агрогородке Прилуки Минского района 34-летний водитель микроавтобуса наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе микроавтобус наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода-1

Пострадавшая госпитализирована. Ранее мужчина был лишен водительского удостоверения по причине нетрезвого вождения.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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