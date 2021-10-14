В Минском районе микроавтобус наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода

Новости Беларуси. В агрогородке Прилуки Минского района 34-летний водитель микроавтобуса наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В агрогородке Прилуки Минского района 34-летний водитель микроавтобуса наехал на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пострадавшая госпитализирована. Ранее мужчина был лишен водительского удостоверения по причине нетрезвого вождения.