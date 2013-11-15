Попасть в Литву через Беларусь, а далее в Польшу и Германию, намеревались около 20 человек: вьетнамцы и афганцы

Новости Беларуси. В Витебской области перекрыли канал поставки мигрантов в страны Евросоюза. Попасть в Литву, а далее в Польшу и Германию, намеревались около 20 человек: вьетнамцы и афганцы. Половина нелегалов — дети, самому маленькому из которых едва исполнился год. На автомобилях их доставили из России к белорусско-литовской границе, после чего собирались на лодке отправить в зарубежное плаванье.

Однако членам преступной группировки помешали милиционеры и пограничники. Удалось задержать и организатора, и его пособников - граждан Беларуси, России, и Литвы. Лодка и автомобили изъяты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.