Прямой эфир

Попасть в Литву через Беларусь, а далее в Польшу и Германию, намеревались около 20 человек: вьетнамцы и афганцы

15 ноября 2013 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебской области перекрыли канал поставки мигрантов в страны Евросоюза. Попасть в Литву, а далее в Польшу и Германию, намеревались около 20 человек: вьетнамцы и афганцы. Половина нелегалов — дети, самому маленькому из которых едва исполнился год. На автомобилях их доставили из России к белорусско-литовской границе, после чего собирались на лодке отправить в зарубежное плаванье.

Однако членам преступной группировки помешали милиционеры и пограничники. Удалось задержать и организатора,  и его пособников - граждан Беларуси, России, и Литвы. Лодка и автомобили изъяты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Таиланде разбился автобус с россиянами: 23 пострадавших, из них два ребёнка
15 ноября 2013 11:02

В Таиланде разбился автобус с россиянами: 23 пострадавших, из них два ребёнка

В Борисове очередные пьяные курильщики подожгли дом
15 ноября 2013 10:52

В Борисове очередные пьяные курильщики подожгли дом

Нелегальный канал поставки ювелирных изделий из Польши в Беларусь перекрыли гродненские пограничники
14 ноября 2013 10:34

Нелегальный канал поставки ювелирных изделий из Польши в Беларусь перекрыли гродненские пограничники