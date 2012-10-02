Поминальная свеча едва не превратила дом в Слониме в крематорий

Новости Беларуси. Пожар, причиной которого стала поминальная свеча, произошел в Слониме. Огненное зарево над домом увидели соседи, они и вызвали спасателей.

По предварительным данным, дочь усопшей заснула, оставив возле гроба зажженную поминальную свечу. Свеча упала, загорелись венки. Пламя перекинулось на мебель.

Из огня 55-летнюю женщину вынес случайный прохожий. С ожогами 35 % поверхности тела (обожжена грудь, спина, лицо, руки, верхние дыхательные пути) она доставлена в реанимацию.

Обгорело тело умершей. В доме повреждены кровля, стены, имущество.