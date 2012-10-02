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В лифте минской многоэтажки найдено тело мужчины с ножевым ранением

02 октября 2012 08:20
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Новости Беларуси. В лифте минской многоэтажки обнаружено тело  53-летнего мужчины. Как выяснилось, смерть наступила от ножевого ранения грудной клетки.

Преступление раскрыто. Убийство совершил 47-летний собутыльник погибшего. По предварительным данным, во время совместного распития спиртного мужчины подрались. В ходе драки один нанес другому ножевое ранение, которое оказалось смертельным, и вынес тело из квартиры в лифт. Подозреваемый задержан. И он, и убитый ранее неоднократно судимые, минчане, оба безработные.

Трагедия произошла и в Барановичах. Здесь у недостроенного здания обнаружено тело 17-летней учащейся профессионального лицея. Мертвую девушку 30 сентября около 21.00 у здания, расположенного на улице 50 лет ВЛКСМ, увидели местные жители и сообщили в милицию. В ходе проверки была установлена личность погибшей. Причину ее смерти пока не установили.

# происшествия # Убийство

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