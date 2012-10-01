Под Пружанами бездомный похитил у водителя $100 000, в Горках студент украл у соседа по комнате более $2 500

Новости Беларуси. В Пружанском районе бомж похитил у водителя местного автопарка 100 тысяч долларов. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РБ. Согласно статье бездомному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

По словам 39-летнего водителя неизвестный выбил окно в его доме, откуда вынес 100 тысяч долларов, мужскую одежду и обувь на общую сумму 1 070 000 рублей.

В краже подозревается ранее судимый 47-летний бездомный. Преступник разыскивается.

Крупную сумму денег у соседа по комнате в общежитии на днях украл студент Белорусской государственной сельхозакадемии. По информации УВД, 30 сентября Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса РБ (Кража) в отношении 18-летнего студента сельскохозяйственной академии. Следствием установлено, что он в период с 20 по 28 сентября из комнаты в общежитии у совместно проживающего студента украл 2600 долларов США. Подозреваемый задержан.