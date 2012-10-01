В Минске 9-летнего мальчика на пешеходном переходе сбил автомобиль. Ребенок в больнице

Новости Беларуси. Легковой автомобиль «Фольксваген Поло» двигался по улице Горецкого со стороны улицы Рафиева в направлении улицы Шаранговича. Машина наехала на мальчика, когда он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Известно, что пешеход двигался слева направо по ходу движения, в сторону стоянки на ул. Горецкого. Что помешало водителю заметить школьника и пропустить его, пока неизвестно. По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщает onliner.by ребёнок с диагнозом «многочисленные ушибы тела» доставлен в больницу.

ГАИ Фрунзенского района:

Из пояснений водителя следует, что он, проезжая переход, почувствовал удар в заднюю левую дверь и тут же остановился. Когда вышел из автомобиля, заметил ребенка.

Происшествие с участием ребёнка произошло 19 сентября нынешнего года. Приблизительно в 18-19 часов неустановленный автомобиль темного цвета двигался по местному проезду у дома № 22 по улице Чайлытко в направлении улицы Сухаревской и совершил наезд на 12-летнего мальчика. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу нужно снизить скорость вплоть до остановки машины, чтобы уступить дорогу пешим участникам движения. Пешеходам нужно помнить, что переходить проезжую часть можно только в специально отведенных для этого местах. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости следует использовать световозвращающие элементы.