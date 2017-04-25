Польское ТВ: незадолго до аварии люди слышали что-то похожее на взрыв

Новости Беларуси. Большинство пассажиров в момент аварии спали. В сюжете польского телеканала сообщается: по свидетельствам группы людей, незадолго до аварии было слышно что-то похожее на взрыв.

Эта информация будет проверяться польскими экспертами.

Напомним, автобус с белорусами улетел в кювет и перевернулся ночью 25 апреля. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Завада в воеводстве Лодзь. В салоне находились 43 человека. По уточненным данным, пострадали 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.