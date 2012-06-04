Погибли все пассажиры самолета, который упал на жилой дом в Африке в это воскресенье

Новости Нигерии. Недалеко от аэропорта в крупнейшем городе Нигерии (Лагоса) на жилые кварталы упал самолет MD-83 нигерийской авиакомпании Dana Air. 153 человека на борту самолета погибли (в основном, африканцы). Двухэтажный жилой дом, в который врезался самолет, разрушен: в нем могли находиться не менее 40 человек. Трагедия произошла примерно в 15.30 по местному времени.

Пассажирский самолет выполнял рейс из столицы Нигерии Абуджи в крупнейший город страны Лагос. Заходя на посадку, пилоты сообщили о неисправности в двигателях. После чего самолет исчез с экранов радаров и рухнул, не долетев до аэродрома 20 километров.

По предварительной версии, к аварии привела техническая неисправность лайнера. Однако окончательно установить, что стало причиной трагедии, будет возможно лишь после расшифровки бортовых самописцев. Один из них уже обнаружен.

В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нигерия - самая населенная страна Африки. Одна из важных составляющих бюджета страны - туризм. В стране есть тропические леса, саванны, водопады, множество объектов, имеющих культурное и историческое значение. Однако ряд регионов страны страдает от нехватки электроэнергии, плохого качества дорог и грязной питьевой воды.