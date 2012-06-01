Дайвер из Латвии не смог перейти границу по дну Западной Двины

Новости Беларуси. На границе с Латвией задержан дайвер, который пытался под водой незаконно переправить 10 коробов с сигаретами. Однако попытка гражданина Латвии, мастера подводного плавания, оказалась безуспешной: в 80 метрах от госграницы на берегу Западной Двины его обнаружили сотрудники Полоцкого погранотряда.

Нарушитель задержан для дальнейшего разбирательства, табачная продукция изъята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Королев, начальник пограничной заставы «Друя» Полоцкого пограничного отряда:

Он использовал водолазное снаряжение. Данный гражданин был задержан и доставлен на пограничную заставу для составления административно-процессуальных документов. Далее данный гражданин будет передан представителям охраны Латвийской Республики.