Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища неделю назад, найдены

Новости Беларуси. Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища, найдены. Сейчас они находятся в учебном заведении.

Двое воспитанников покинули территорию училища неделю назад, когда провожали приехавших к ним родственников.

К слову, это уже четвертый побег воспитанников из могилевского спецучилища.

Менее месяца назад – в конце сентября – заведение самовольно покинули более 30 подростков.

Большинство «трудных» парней сотрудники милиции задержали в эту же ночь, некоторые вернулись сами.

Через сутки после ЧП в розыске находились 12 человек. Последнего беглеца задержали в Минске через 8 дней после побега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.