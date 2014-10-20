Прямой эфир

Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища неделю назад, найдены

20 октября 2014 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подростки, сбежавшие из Могилевского спецучилища, найдены. Сейчас они находятся в учебном заведении.

Двое воспитанников покинули территорию училища неделю назад, когда провожали приехавших к ним родственников.

К слову, это уже четвертый побег воспитанников из могилевского спецучилища.

Менее месяца назад – в конце сентября – заведение самовольно покинули более 30 подростков.

Большинство «трудных» парней сотрудники милиции задержали в эту же ночь, некоторые вернулись сами.

Через сутки после ЧП в розыске находились 12 человек. Последнего беглеца задержали в Минске через 8 дней после побега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Побег

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненский район: в пьяной драке 48-летний сын убил отца
20 октября 2014 12:28

Гродненский район: в пьяной драке 48-летний сын убил отца

Двое детей в Бобруйске чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров
20 октября 2014 07:21

Двое детей в Бобруйске чуть не задохнулись во время пожара, пока их мать была на слете байкеров

Волковыск: грабители вынесли из квартиры телевизор на глазах у хозяина
17 октября 2014 15:53

Волковыск: грабители вынесли из квартиры телевизор на глазах у хозяина