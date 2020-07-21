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Под Новогрудком столкнулись легковое авто и фура: погибла женщина

21 июля 2020 07:48
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Новости Беларуси. Под Новогрудком при столкновении легкового автомобиля и фуры погибла женщина.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 20 июля около деревни Кмитянка.  

Под Новогрудком столкнулись легковое авто и фура: погибла женщина -1

Фото: vk.com/grodnogai  

Столкнулись Renault и фура Iveco. За рулем легкового автомобиля находился 59-летний водитель, он при выезде со второстепенной дороги не уступил ее грузовому транспортному средству.  

На месте ДТП скончалась 69-летняя пассажирка легковушки. Женщина ехала на переднем сидении автомобиля и получила травмы несовместимые с жизнью.  

Под Новогрудком столкнулись легковое авто и фура: погибла женщина -4

Фото: vk.com/grodnogai  

По факту аварии проводится разбирательство.    

В середине июля в Гродненском районе Mercedes врезался в «Газель» и съехал в кювет – здесь подробнее.    

# Авария в Гродненской области # происшествия

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