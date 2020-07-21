Под Новогрудком столкнулись легковое авто и фура: погибла женщина

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 20 июля около деревни Кмитянка.

Новости Беларуси. Под Новогрудком при столкновении легкового автомобиля и фуры погибла женщина.

Столкнулись Renault и фура Iveco. За рулем легкового автомобиля находился 59-летний водитель, он при выезде со второстепенной дороги не уступил ее грузовому транспортному средству.

На месте ДТП скончалась 69-летняя пассажирка легковушки. Женщина ехала на переднем сидении автомобиля и получила травмы несовместимые с жизнью.