В Минске Opel сбил выехавшего перед ним на дорогу велосипедиста

Новости Беларуси. В Минске 17 апреля иномарка сбила выехавшего перед ней на проезжую часть велосипедиста.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Opel Zafira ехал по спуску от проспекта Независимости в направлении улицы Рогачёвская. Справа от машины по обочине двигался 48-летний велосипедист.