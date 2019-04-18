В Минске Opel сбил выехавшего перед ним на дорогу велосипедиста

Новости Беларуси. В Минске 17 апреля иномарка сбила выехавшего перед ней на проезжую часть велосипедиста.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Opel Zafira ехал по спуску от проспекта Независимости в направлении улицы Рогачёвская. Справа от машины по обочине двигался 48-летний велосипедист.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
В какой-то момент управлявший велосипедом человек выехал на пешеходный переход. Водитель легковушки затормозить не успел.
Велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
Весной 2019 года в Воложинском районе микроавтобус сбил велосипедистку.
Пострадавшую госпитализировали с травмой головы – подробности здесь.