Прямой эфир

В Минске Opel сбил выехавшего перед ним на дорогу велосипедиста

18 апреля 2019 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 17 апреля иномарка сбила выехавшего перед ней на проезжую часть велосипедиста.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Opel Zafira ехал по спуску от проспекта Независимости в направлении улицы Рогачёвская. Справа от машины по обочине двигался 48-летний велосипедист.  

В Минске Opel сбил выехавшего перед ним на дорогу велосипедиста-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В какой-то момент управлявший велосипедом человек выехал на пешеходный переход. Водитель легковушки затормозить не успел.  

Велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.  

По факту ДТП проводится проверка.  

Весной 2019 года в Воложинском районе микроавтобус сбил велосипедистку.  

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Мать всё знала. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми
18 апреля 2019 10:37

Мать всё знала. В Минске отец-педофил совершал насилие над родными дочерьми

В Бресте на строительной площадке столкнулись МАЗ и тепловоз
18 апреля 2019 08:59

В Бресте на строительной площадке столкнулись МАЗ и тепловоз

41-летний минчанин подозревается в сексуальном насилии над дочерьми
18 апреля 2019 08:39

41-летний минчанин подозревается в сексуальном насилии над дочерьми