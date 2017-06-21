Под Копылем легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: три человека погибли

Новости Беларуси. Три жертвы ДТП в Копыльском районе. Роковым стал 13 километр автотрассы Копыль-Несвиж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель не справился с управлением на закруглении дороги.
Автомобиль занесло, он вылетел на обочину и врезался в дерево. Водитель и двое его пассажиров погибли на месте.
Александр Бруй, старший инспектор управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Дорожное происшествие по показаниям некоторых свидетелей было совершено – предварительно – на высокой скорости. Поспособствовало то, что когда произошло ДТП, шел дождь. Известно точно, что водитель транспортного средства неоднократно привлекался за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Окончательные выводы по состоянию водителя будут, конечно, только после соответствующих экспертиз.