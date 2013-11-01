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Почти в 10 торговых объектах Минской области торговали контрабандным кофе

01 ноября 2013 12:57
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Новости Беларуси. Контрабандный кофе продавали в столичном регионе. Налоговики и сотрудники Комитета госконтроля Минской области нашли нелегальный товар почти в десятке торговых объектов. На кофе не было никаких документов.

Наложен арест на продукцию, стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Среди изъятого – кофе известной торговой марки. Его продавали в 200-граммовых упаковках, которые, по информации производителя, не выпускают. Выясняют, откуда нелегальный товар поступил в торговую сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда

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