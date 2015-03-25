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По всей Европе объявлен трехдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе во Франции

25 марта 2015 07:20
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По всей Европе объявлен трехдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе. К импровизированным мемориалам, организованным в различных европейских городах, люди несут цветы и свечи. В церквях проходят поминальные службы.

На борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Списки тех, кто летел рейсом Барселона – Дюссельдорф, уточняются. По предварительным данным, белорусов в самолете не было.

Тем временем специалисты 25 марта приступят к расшифровке данных бортового самописца разбившегося «Аэробуса». Записи переговоров пилотов, возможно, помогут выяснить причины произошедшего. Также изъяты данные ближайшего диспетчерского пункта, куда поступали электронные сигналы о движении лайнера.

Рассматривается несколько версий, в том числе разгерметизация салона и технический сбой.

С рассветом спасатели вновь приступили к работе на месте трагедии. К операции привлечено более 600 человек, 15 вертолетов и два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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