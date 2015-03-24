Крушение «Аэробус A320» на юге Франции, на борту разбившегося авиалайнера находились 150 человек

Новости Франции. На юге Франции разбился «Аэробус A320». Самолет пропал с экранов радаров около 11.00, когда пролетал над Альпами. За 10 минут до трагедии борт начал терять высоту и подал сигнал бедствия.

В момент катастрофы в самолете находились 142 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это граждане Германии и Испании. По предварительным данным, все они погибли.

Обломки самолета обнаружены у города Барселонетт. На место катастрофы уже выехали спасатели.

Известно, что «Аэробус» принадлежал немецкому авиаперевозчику и направлялся из Барселоны в Дюссельдорф. Наши дипломаты сейчас проверяют, были ли на борту белорусские граждане. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Потерпевший крушение самолет был одним из старейших «A320». Он эксплуатировался с 1991 года. Компания «Аэробус» уже начала свое собственное расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 19.30 24.03.2015

Трагедия произошла в 13 часов по белорусскому времени. Лайнер разбился в труднодоступном районе — рядом с городом Барселоннет. Там спасатели обнаружили его обломки.

В самолёте в основном летели граждане Германии, Испании и Турции.

Воздушное судно стало резко снижаться за 10 минут до катастрофы и подавало сигнал бедствия.

Потерпевший крушение лайнер был одним из самых старых в авиапарке — он был выпущен в 1991 году. Причины катастрофы пока не установлены.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования королю Испании, Федеральному президенту ФРГ, родным и близким погибших в результате авиакатастрофы, а также испанскому и германскому народам.