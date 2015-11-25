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По результатам спасательной операции штурман сбитого СУ-24 живым доставлен на российскую авиабазу

25 ноября 2015 17:02
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Новости Турции. Инцидент с российским военным самолетом вызвал обострение отношений между Москвой и Анкарой. 25 ноября в Минобороны России заявили, что один из пилотов сбитого Су-24 жив и находится в безопасности. Второй — погиб.

Президент Турции заявил, что его страна не хочет эскалации кризиса в отношениях с Москвой. В свою очередь в МИД России подчеркнули, что обострять ситуацию также в их планы не входит. Уже серьезно усилено патрулирование турецко-сирийской границы. Также на авиабазу Хмеймим в Сирии, где размещена российская авиационная группа, будет переброшена зенитная ракетная система С-400 «Триумф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Авиакатастрофа

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