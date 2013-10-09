Перекрытие храма обрушилось в Мстиславском районе. Погиб рабочий

Новости Беларуси. Во время обрушения перекрытия Свято-Покровского храма в Мстиславском районе погиб рабочий, укреплявший конструкции. Спасатели достали из-под завалов ещё одного мужчину, он с травмами госпитализирован.

Произошло это во время работ по укреплению здания. Оно построено в середине 19 века, памятник архитектуры, его давно не эксплуатировали, реставрировали. Рухнули железобетонные перекрытия площадью примерно в 25 м2. Причины произошедшего выясняются.

Пресс-служба Могилёвского областного управления МЧС:

Обрушение на площади 25 м2 железобетонного перекрытия между вторым и третьим этажами неэксплуатируемого кирпичного здания Свято-Покровского храма (1868 года постройки, памятник архитектуры) на территории Пустынкинского Свято-Успенского мужского монастыря произошло во время проведения реставрационных работ.



От деревни Пустынки сегодня не осталось ни одного дома. Это место так и зовется, потому что издревле тут больше селились не простые люди, а монахи. Они тут уединялись и молились Богу. Рассказывают, что сюда пришли монахи из Киево-Печерской Лавры. Тут они выкопали печоры в земле и жили там.

В 1308 году здесь появился монастырь. Дело в том, что в то время князем был внук Гедемина, сын Альгерда, Семен. Он заболел и ослеп. Однажды ночью ему приснился старец, который сказал, что надо идти в Пустынки и там найти криницу. Помыть глаза водой из этой криницы и зрение вернется. Когда князь проснулся, то он пошел по дороге в Пустынки. По дороге к нему подошел человек и довел его до нужного места. Подвел к кринице и омыл ему глаза. Зрение вернулось и князь увидел старца, который быстро ищез. На месте старца осталось дерево, а на нем висел образ Матери Божей. Князь приказал построить на этом месте монастырь. Так и появилась Пустынская Свято-Успенская обитель.