Партию уникальных бразильских минералов стоимостью около 1 млрд рублей задержали брестские таможенники

Новости Беларуси. Партию уникальных бразильских минералов стоимостью около миллиарда рублей задержали брестские таможенники. 39 необработанных кристаллов аметиста, каждый весом от 3 до 40 килограммов, нелегально пытались перевезти из Германии в Россию на большегрузном автомобиле через международный пункт пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, офицер пресс-службы Брестской таможни:

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Брестской таможни был произведен досмотр содержимого грузового отсека полуприцепа. По результата проведения экспертизы, цена товара составила около 1 млрд белорусских рублей. Данный товар изъят до решения суда, таможней начат административный процесс по факту предоставления недостоверных сведений.

После изъятия специалисты провели специальную, геммологическую, экспертизу. Ее результаты показали, что камни – уникальные минералогические образования, которых нет ни в одном профильном музее Беларуси. По своему внешнему виду природные аметисты представляют собой музейные и музейно-учебные экспонаты.