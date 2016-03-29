Огненные рекорды весны: как уборка сухой растительности приводит к потере жилья и сильнейшим ожогам

Новости Беларуси. С начала весны в Беларуси потушили около 300 пожаров: трава и кустарники горят, в основном, на юге стране. В большинстве случаев — во всём виноват человек. К чему приводят необдуманные палы травы и опасные способы благоустройства?

10 метров до строений, заранее приготовленные средства пожаротушения и неусыпный контроль – эти элементарные правила разведения огня на приусадебном участке знаком каждый дачник. Но, как показывает жизнь, теория порой расходится с практикой. Например, здесь опытный садовод избавляясь от сухой растительности на участке, заодно уничтожил и садовый домик соседей.

Ксения Шингирей, сотрудник гомельского областного управления МЧС:

Сейчас вина данного лица устанавливается. Ведется административный процесс. Нарушение выжигания сухой растительности влечен наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Что там штраф и возмещение ущерба, когда людей не пугает даже вероятность остаться без крыши над головой. В Кореличском районе на Гродненщине 50-летний хозяин заодно с сухой травой сжёг и собственный дом. Мужчина устроил костер слишком близко к строению. Когда понял роковую оплошность, искра уже залетела на крышу. Человек остался без жилья в считанные минуты.

Трагедией едва не завершился сон на свежем воздухе для брестчанина. При помощи огня мужчина решил облагородить собственный приусадебный участок, устал наблюдать за костром и решил прилечь отдохнуть неподалёку. Очнулся от дикой боли, когда на нем уже вовсю горела одежда.

Александр Семенюк, заведующий ожоговым отделением Брестской областной больницы:

В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Предстоит ряд оперативных вмешательств, направленных на восстановление кожного покрова.

Несмотря на очевидную опасность, люди продолжают упорствовать в своей любви к огненной уборке. Ежедневно по всей стране разводятся тысячи костров. И каждый поджигатель уверен: по-другому нельзя.

Сезон только начался: но и за эти первые сухие и тёплые дни количество вызовов службы спасения на тушение сухой растительности зашкаливает. В сутки в одной только Гомельской области регистрируется до полусотни случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.