Ночью в центре Бреста обстреляли троллейбус с пассажирами

Новости Беларуси. Инцидент произошел 21 октября около полуночи на остановке общественного транспорта «МОПРа». В троллейбусе повреждены три стекла.

Со слов очевидцев, стреляли из двигавшегося навстречу автомобиля.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома (в комментарии БЕЛТА):

Есть свидетель, который видел, что стреляли из двигавшегося навстречу автомобиля. Сейчас сотрудники уголовного розыска опрашивают других очевидцев происшествия и устанавливают транспортное средство, из которого предположительно были произведены выстрелы. Пока неизвестно, из чего именно были нанесены повреждения общественному транспорту. Проверку проводит Московское РОВД Бреста.

К счастью, никто из пассажиров, которые в момент происшествия находились в салоне троллейбуса, не пострадал.

«Вечерний Брест» vb.by, региональный новостной портал:

По свидетельствам очевидцев, стреляли из спортивной пневматики – пули «распаутинили» стекла общественной машины. Водитель сообщил об инциденте в диспетчерскую троллейбусного парка и в милицию.

Напомним, в начале сентября аналогичный инцидент произошёл в Молодечно. Из пневматического оружия обстреляли три маршрутных автобуса. К счастью, ни пассажиры, ни водители транспортных средств не пострадали. Хулиганов задержали на следующий день. Это двое молодых людей 1995 и 1996 года рождения. Один из них учится в ПТУ, а второй окончил вечернюю школу, нигде не учится и не работает. По факту хулиганства районным следственным комитетом возбуждено уголовное дело (смотрите видео).