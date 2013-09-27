Ночью на ж/д вокзале в Минске хулиганы избили случайного прохожего

Новости Беларуси. Два молодых человека набросились на случайного прохожего в подземном пешеходном переходе железнодорожного вокзала. Это произошло около двух часов ночи в понедельник, 23 сентября.

Избив мужчину, молодые люди продолжили путь в сторону входа на станцию метро «Площадь Ленина». Потерпевший госпитализирован. В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело. Их разыскивает милиция.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:

На данный момент ведется работа по установлению личностей и задержанию злоумышленников. Просьба ко всем, кто узнал молодых людей на изображениях и располагает информацией об их местонахождении, обращаться в Минский отдел внутренних дел на транспорте лично или по телефонам: 8 (017) 225-02-02, 8 (029) 774-99-62 либо «102». Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, весной в Гомеле хулиганы, среди которых была девушка, с особой жестокостью избили двух мужчин. Все началось на крыльце одного из баров города. В полчетвертого ночи мужчины сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в столь позднее время находятся в питейном заведении?». Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения (смотрите видео). Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце.