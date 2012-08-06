Ночная гроза в Брестской области стала причиной 12 пожаров в частном секторе

Новости Беларуси. В Брестской области устраняют последствия ночной грозы. Она стала причиной 12 пожаров в частном секторе. В Пружанском районе молния стала причиной пожара на пилораме. Пламя уничтожило кровлю здания, повредило деревообрабатывающий станок. Люди не пострадали.

Гроза стала причиной перебоя в энергоснабжении. Без света оказались 9 населенных пунктов. А это более трех тысяч жилых домов. Обесточены были и две молочно-товарные фермы. 6 августа все восстановительные работы должны завершить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.