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Ночная гроза в Брестской области стала причиной 12 пожаров в частном секторе

06 августа 2012 10:33
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Новости Беларуси. В Брестской области устраняют последствия ночной грозы. Она стала причиной 12 пожаров в частном секторе. В Пружанском районе молния стала причиной пожара на пилораме. Пламя уничтожило кровлю здания, повредило деревообрабатывающий станок. Люди не пострадали.

Гроза стала причиной перебоя в энергоснабжении. Без света оказались 9 населенных пунктов. А это более трех тысяч жилых домов. Обесточены были и две молочно-товарные фермы. 6 августа все восстановительные работы должны завершить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси

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