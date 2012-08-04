13-летний минчанин попал в больницу после столкновения катера с теплоходом в Крыму

Новости Украины. Один человек погиб и 12 пострадали в результате столкновения в Черном море у побережья Крыма катера «Судак» и теплохода «Черноморье». Личность погибшего пока не установлена, сообщает ctv.by со ссылкой на украинские СМИ.

Руслан Данилишин, исполняющий обязанности начальника горотдела службы гражданской защиты г. Судак:

Катер харьковского предпринимателя взял на борт 12 человек, и, выйдя в море, лоб в лоб столкнулся с прогулочным катером «Черноморье», рассчитанным на 35-40 человек. В результате столкновения погибла женщина.

Как сообщает МЧС Украины, в больницу города Судак госпитализированы шесть человек. В тяжелом состоянии 44-летняя гражданка России. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и переломом левого предплечья. Её 14-летняя дочь от полученных травм впала в кому. Четверо пассажиров получили травмы средней степени тяжести (из них двое – граждане России, один – гражданин Беларуси, один – гражданин Украины).

Что касается гражданина Беларуси - это мальчик, 13-летний минчанин, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны на теле, сообщает ctv.by со ссылкой на портал Судака. Его состояние средней степени тяжести.

ЧП произошло 4 августа. 19 туристов на своем катере катал житель Крыма – бизнесмен, он не справился с управлением. Сейчас мужчина задержан, сообщили в программе