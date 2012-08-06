По Витебску прошелся шторм, вырывавший деревья с корнем

Новости Беларуси. 4 августа на Витебск обрушился тропический шторм, сообщают "Народные новости Витебска". В течение дня в Витебске выпало 39 мм осадков, а скорость порывов ветра достигала 20 м/с, влажность превысила 90%, а максимальная температура достигла +29,5 градусов Цельсия.

В результате стихии на улице Жесткова дерево упало на стоявший на стоянке автомобиль и повредило его. А на улице Чкалова огромный тополь упал на пятиэтажный многоквартирный жилой дом. На улице Широкой была перекрыта проезжая часть, чтобы расчистить ее от деревьев.

В парке Победителей несколько деревьев вырвало с корнем, несколько сломало пополам, торговые палатки и цветы от Вечного огня носило по всей площади Победы.

В деревне Хайсы на птицефабрике сорвало 200 листов шифера с крыши инкубатора для выращивания цыплят, в ряде населенных пунктах Витебской области из-за порыва линий электропередач было отключено электричество. В деревне Козигорка Толочинского района молния подожгла сарай, где хранилось 15 тонн сена.

Витебская область периодически страдает от ураганов. Например, более 140 населенных пунктов Витебской области пострадали 9 июля из-за сильного ветра. В Витебском и Лиозненском районах повреждены кровли животноводческих ферм и жилых домов, складов и детского сада. Из-за стихии были обесточены более 40 трансформаторных подстанций, сотни домов остались без света.

А год назад, 16 августа, Витебскую область накрыла сильная гроза. Без света остались 16 населенных пунктов в трех районах. Ветер, порывы которого достигали 23 м/с, повалил немало деревьев. В Витебске на ряде улиц было парализовано движение. Восстановительные работы шли всю ночь, сообщает ctv.by.