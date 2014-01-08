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Несколько супермаркетов в Берлине вместе с бананами из Колумбии получили около 140 кг кокаина на сумму 6 млн евро

08 января 2014 09:56
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Новости Германии. Неожиданный товар получили несколько берлинских супермаркетов. Вместе с заявленными бананами из Колумбии им прислали около 140 килограммов кокаина. Наркотики были упакованы в ящики с фруктами. На черном рынке стоимость такого товара оценивается примерно в 6 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорее всего, служба доставки просто ошиблась адресатом. Кто был настоящим получателем, который так и не дождался ценной посылки, предстоит выяснить полиции. Правоохранители также отметили, что это крупнейшая за последние 15 лет задержанная партия наркотиков в Германии.

# происшествия # Наркотики

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