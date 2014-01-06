Ангела Меркель получила сильный ушиб и перелом костей таза во время катания на лыжах в Швейцарии

Новости Швейцарии. Очередное ЧП на горнолыжном курорте. Катаясь на беговых лыжах в Швейцарии, сильный ушиб и перелом костей таза получила Ангела Меркель. Ближайшие три недели политику придется соблюдать постельный режим. Отменены все официальные встречи и поездки.

При этом канцлер намерена в полной мере выполнять свои обязанности и работать преимущественно из дома. Меркель планирует уже в среду лично провести очередное заседание правительства.

Ангеле Меркель 59 лет, в середине декабря она в третий раз стала канцлером Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.