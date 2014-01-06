Прямой эфир

Ангела Меркель получила сильный ушиб и перелом костей таза во время катания на лыжах в Швейцарии

06 января 2014 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Очередное ЧП на горнолыжном курорте. Катаясь на беговых лыжах в Швейцарии, сильный ушиб и перелом костей таза получила Ангела Меркель. Ближайшие три недели политику придется соблюдать постельный режим. Отменены все официальные встречи и поездки.

При этом канцлер намерена в полной мере выполнять свои обязанности и работать преимущественно из дома. Меркель планирует уже в среду лично провести очередное заседание правительства.

Ангеле Меркель 59 лет, в середине декабря она в третий раз стала канцлером Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Аномальные холода в США: температура опустилась до минус 35 градусов, отменены занятия в школах
06 января 2014 12:21

Аномальные холода в США: температура опустилась до минус 35 градусов, отменены занятия в школах

Ракета от фейерверка попала в глаз мужчине в Солигорском районе...
03 января 2014 17:13

Ракета от фейерверка попала в глаз мужчине в Солигорском районе...

Снегопады в США: отменено около 5 тысяч авиарейсов, возросло количество ДТП
03 января 2014 07:09

Снегопады в США: отменено около 5 тысяч авиарейсов, возросло количество ДТП