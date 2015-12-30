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Неполадки с шасси: японский Boeing совершил аварийную посадку

30 декабря 2015 06:11
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Самолет Boeing 777 японской компании JAL 30 декабря совершил аварийную посадку в японском аэропорту Нарита. Причина - отвалившаяся деталь.

Борт следовал из Чикаго в Нариту. После взлета воздушного судна приборы показали неполадки с шасси. Вскоре службы чикагского аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе потерявшийся фрагмент авиалайнера. Это короб длиной около 1 метра, шириной 14 сантиметров и высотой 8 сантиметров, внутри которого находятся сенсоры, передающие данные о состоянии тормозов и шасси.

Так как отсутствие детали не угрожало безопасности при полете, самолет не стал менять курс. В Японии он аварийно сел в пункте назначения. Никто не пострадал.

# происшествия # Самолет

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