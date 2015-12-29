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Теракт в Пакистане: несколько десятков человек погибли, более 40 доставлены в больницы

29 декабря 2015 16:58
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Новости Пакистана. Срочные новости приходят в эти минуты из Пакистана. Кровавый теракт там унес жизни нескольких десятков человек. Более сорока доставлены в больницы. Однако эти цифры могут значительно возрасти — многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Террорист-смертник протаранил на мотоцикле ворота местного представительства паспортно-визовой службы. После чего боевик взорвал у здания бомбу. В этот момент у здания было много людей.

Ответственность за нападение уже взяла на себя местная террористическая группировка, входящая в состав экстремистского движения «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Теракт # Терроризм

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