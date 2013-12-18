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На вокзале в Минске у предпринимателя изъяли карасей на 200 миллионов рублей

18 декабря 2013 18:43
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Новости Минска. Весомый улов. Крупная партия контрабандной рыбы изъята сегодня в Минске. Незадачливого коммерсанта задержали на автовокзале «Восточный» в момент погрузки серебряных и золотых карасей в багажник микроавтобуса. Сопроводительных документов на товар у мужчины не оказалось. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет более 200 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Рабчук, государственный инспектор Управления оперативного реагирования госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ:
Пришла информация от сотрудников ГАИ, что на вокзале в маршрутном автобусе находится большое количество живой рыбы, которую водитель должен был передать кому-то в Могилевскую область. Ведется следствие. Рыба задокументируется и будет передана в зоопарк Минска.

# происшествия # Контрабанда

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