На вокзале в Минске у предпринимателя изъяли карасей на 200 миллионов рублей

Новости Минска. Весомый улов. Крупная партия контрабандной рыбы изъята сегодня в Минске. Незадачливого коммерсанта задержали на автовокзале «Восточный» в момент погрузки серебряных и золотых карасей в багажник микроавтобуса. Сопроводительных документов на товар у мужчины не оказалось. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет более 200 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Рабчук, государственный инспектор Управления оперативного реагирования госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ:

Пришла информация от сотрудников ГАИ, что на вокзале в маршрутном автобусе находится большое количество живой рыбы, которую водитель должен был передать кому-то в Могилевскую область. Ведется следствие. Рыба задокументируется и будет передана в зоопарк Минска.